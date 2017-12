Felssturz in Tirol: 130 Menschen für Tage gefangen

"Am Berg kracht und donnert es"

"Es war ein gigantischer Felssturz. Am Berg kracht und donnert es auch weiterhin und Felsmaterial stürzt ins Tal", schilderte Landesgeologe Gunther Heißel nach einer ersten Begutachtung gegenüber dem Nachrichtenportal regionews.at die Lage. Am Vormittag fanden für einen Überblick über die Lage mehrere Hubschrauberflüge statt. Nach dem dritten Erkundungsflug musste die Sperre sogar ausgeweitet werden. "Die Eingeschlossenen werden voraussichtlich noch zwei Tage nicht erreichbar sein", erklärte Bürgermeister Klaus Ungerank zu Mittag.