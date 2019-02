Zehn goldene Regeln für mehr Sicherheit im Netz

1. Niemals ohne Virenschutz!

Egal, ob am PC oder am Smartphone: Ein Virenscanner sollte auf keinem Gerät fehlen, das sensible Daten enthält. Weil es sowohl für den PC, als auch für Android-Handys taugliche Virenscanner zum Nulltarif gibt, ist das auch kein Problem. Tipp: Um den besten Virenschutz für Ihre Bedürfnisse zu finden, lohnt sich ein Blick auf Vergleichsportale wie av-test.org Empfehlenswerte Windows-Virenscanner finden Sie auf av-test.org/de/antivirus/privat-windows, Android-Scanner auf av-test.org/de/antivirus/mobilgeraete.