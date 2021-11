Das sind die miesesten Passwörter des Jahres 2021

One Direction feiert Comeback

NordPass verrät in diesem Jahr auch wieder einige „Fun Facts“. So etwa, dass die britische Band One Direction nach ihrem mysteriösen Verschwinden im Vorjahr heuer in zahlreichen Ländern ihr zweifelhaftes Comeback als Passwort „Onedirection“ auf die Liste feierte. Oder, dass Ferrari und Porsche die beliebtesten Automarken unter den schlechten Passwörtern sind, während der Delfin dieses Jahr in vielen Ländern auf Platz eins der Tiernamen steht, die als Passwörter Verwendung finden.