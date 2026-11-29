Cause of Fire Determined
Defective Refrigerator Triggered Fire in Apartment Complex
Fire investigators have now determined the cause of the major fire in a multi-story apartment complex in Hofkirchen in the Traun District (Upper Austria). A technical defect is believed to have occurred in a refrigerator that was being operated on a balcony. The property damage amounts to more than 7 million euros.
The major fire that broke out on the night of November 26 in Hofkirchen in the Traunkreis is believed to have been caused by a technical defect. Due to the extensive destruction in the area where the fire started, the investigation proved extremely difficult.
Nevertheless, fire investigators were able to determine that a defect in a refrigerator that had been operating on the balcony likely sparked the fire.
The fire rendered the residential complex, consisting of 30 apartments, uninhabitable. According to estimates, the property damage caused is likely to exceed seven million euros.
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