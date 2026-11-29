Residents Rescued
Major Fire Severely Damages Single-Family Home
In Pinsdorf (Upper Austria), the roof truss of a single-family home caught fire Saturday night, and the blaze quickly spread to other parts of the building. Seven fire departments were on the scene to fight the fire. The residents’ initial attempts to put out the fire failed, but they were able to leave the now-uninhabitable house unharmed. The cause of the fire is still unclear.
The family’s 19-year-old son—who had been in his room in the attic at the time—noticed the fire because of the smell and alerted his parents.
Police Officers Assisting in Firefighting Efforts
The family initially tried to put out the fire themselves, but their efforts were unsuccessful. An alerted police patrol evacuated the residents from the house, which was already heavily filled with smoke, and took over firefighting efforts until the fire departments arrived on the scene.
Multiple challenges for the emergency responders
They eventually managed to bring the fire under control and extinguish it. The water used for this was pumped from the Aurach River. However, due to the low water level, this proved difficult.
Emergency responders had to open up part of the roof as well as the facade of the attic. Another challenge was the limited space on the narrow street in front of the residential building. The L1302 (Aurachtalstraße) was at times difficult to navigate.
Firefighter Injured
One firefighter sustained minor injuries and was taken to Gmunden Hospital. The family was unharmed. The building was severely damaged and is currently uninhabitable. The investigation into the cause of the fire is ongoing.
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