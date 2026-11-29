Drei Geschäfte heimgesucht

Der Frau wird vorgeworfen, am 12. Oktober dieses Jahres alkoholische Getränke und Kosmetikartikel aus zwei Geschäften in Pfunds entwendet zu haben. In einem Fall blieb es beim Versuch, da sie von Angestellten auf frischer Tat betreten worden war. Die gestohlenen Kosmetikartikel konnten sichergestellt und an die betroffene Drogerie ausgefolgt werden.