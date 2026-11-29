Bei einem Streifengang in Landeck entdeckten zwei Polizisten eine Frau, auf die die Täterbeschreibung einer Ladendiebin zutraf, die Mitte Oktober in Pfunds mehrfach zugeschlagen haben dürfte.
Am Freitag nahm eine Polizeistreife gegen 18.45 Uhr im Stadtgebiet von Landeck im Zuge des Streifendienstes eine weibliche Person wahr, die augenscheinlich auf die Täterbeschreibung zu einer Ladendiebstahlsserie in Pfunds im Oktober 2026 passte.
Tschechin stritt anfangs alles ab
Die beiden Beamten kontrollierten die Dame und konfrontierten sie mit dem bestehenden Verdacht. Die 40-jährige, im Bezirk Landeck wohnhafte Tschechin bestritt anfangs die Vorwürfe, zeigte sich jedoch im Verlauf der weiteren Amtshandlung geständig.
Drei Geschäfte heimgesucht
Der Frau wird vorgeworfen, am 12. Oktober dieses Jahres alkoholische Getränke und Kosmetikartikel aus zwei Geschäften in Pfunds entwendet zu haben. In einem Fall blieb es beim Versuch, da sie von Angestellten auf frischer Tat betreten worden war. Die gestohlenen Kosmetikartikel konnten sichergestellt und an die betroffene Drogerie ausgefolgt werden.
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