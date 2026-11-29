Allerdings gilt: Löschversuche sollten nur unternommen werden, wenn das ohne Eigengefährdung möglich ist. Breitet sich das Feuer bereits aus oder entwickelt sich starker Rauch, heißt es, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen und die Feuerwehr unter 122 zu alarmieren. Türen sollten beim Verlassen möglichst geschlossen werden, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu bremsen.