Die erste Kerze am Adventkranz brennt, die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Doch offene Flammen können schnell zur Gefahr werden. Ein niederösterreichischer Brandschutzexperte erklärt, worauf man achten sollte und warum ein Feuerlöscher in keinem Haushalt fehlen sollte.
Mit dem ersten Advent beginnt in vielen Haushalten die besinnliche Vorweihnachtszeit. Kerzen auf Adventkränzen, Gestecken und in weihnachtlichen Dekorationen sorgen für gemütliche Stimmung. Doch die offenen Flammen bergen auch Gefahren: Jedes Jahr kommt es in Österreich zu mehr als 1000 Bränden durch Kerzen, die Schäden in Millionenhöhe verursachen.
Darauf macht Martin Zagler, Gründer des Korneuburger Sanierungsunternehmens Soluto, aufmerksam. Der Brandschutzexperte weiß, wie rasch aus einer kleinen Flamme ein folgenschwerer Wohnungsbrand entstehen kann.
Trockene Zweige werden zur Gefahr
Besonders Adventkränze können gefährlich werden. Denn mit jedem Tag trocknen die Tannenzweige weiter aus und lassen sich dadurch immer leichter entzünden. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann ausreichen, um einen Brand auszulösen.
Zagler rät deshalb, Adventkränze und Gestecke regelmäßig mit Wasser zu besprühen und rechtzeitig auszutauschen, wenn die Zweige zu trocken geworden sind. Wichtig ist außerdem eine feuerfeste Unterlage, etwa aus Porzellan oder Granit.
Auch der Standort spielt eine entscheidende Rolle. Brennende Kerzen sollten ausreichend Abstand zu Vorhängen, Möbeln und anderen brennbaren Gegenständen haben. Adventkränze gehören zudem nicht unmittelbar neben Heizkörper.
Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen
Eine der wichtigsten Sicherheitsregeln lautet: Brennende Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt bleiben. Wer den Raum verlässt oder schlafen geht, sollte sie vorher unbedingt löschen. Besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren ist Vorsicht geboten.
Ein Feuerlöscher sollte spätestens im Advent angeschafft werden.
Martin Zagler
Bild: Sima Prodinger
Eine sichere Alternative sind LED-Kerzen. Sie sorgen ebenfalls für weihnachtliche Stimmung, kommen aber ohne offene Flamme aus.
Was tun, wenn es trotzdem brennt?
„Ein Feuerlöscher sollte spätestens im Advent angeschafft werden“, betont Zagler. Damit können kleine Entstehungsbrände unter Umständen noch rechtzeitig bekämpft werden.
Allerdings gilt: Löschversuche sollten nur unternommen werden, wenn das ohne Eigengefährdung möglich ist. Breitet sich das Feuer bereits aus oder entwickelt sich starker Rauch, heißt es, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen und die Feuerwehr unter 122 zu alarmieren. Türen sollten beim Verlassen möglichst geschlossen werden, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu bremsen.
Mit einigen einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren – damit die Adventzeit auch tatsächlich besinnlich bleibt.
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