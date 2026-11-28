„Alle zammen schaufeln wir!“ Mit diesem Aufruf in den sozialen Medien lockten die Verantwortlichen des FC Wacker Innsbruck viele freiwillige Helferinnen und Helfer am Donnerstag und Freitag in das Tivoli Stadion in Innsbruck. Ein durchaus kluger Schachzug, wie sich zeigte – denn auf diese Weise schaffte man es tatsächlich, den Rasen von den Schneemassen zu befreien. Somit konnte der Ankick gegen den First Vienna FC 1894 am Freitag plangemäß um 20.30 Uhr erfolgen. Die Partie endete 0:1 für die Gäste.