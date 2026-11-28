FC Wacker Innsbruck gegen First Vienna FC 1894 – dieses Duell stand am Freitagabend im Tivoli Stadion in Innsbruck auf dem Programm. Gut gefüllt war dabei einmal mehr das „Krone“-Platzl samt Loge.
„Alle zammen schaufeln wir!“ Mit diesem Aufruf in den sozialen Medien lockten die Verantwortlichen des FC Wacker Innsbruck viele freiwillige Helferinnen und Helfer am Donnerstag und Freitag in das Tivoli Stadion in Innsbruck. Ein durchaus kluger Schachzug, wie sich zeigte – denn auf diese Weise schaffte man es tatsächlich, den Rasen von den Schneemassen zu befreien. Somit konnte der Ankick gegen den First Vienna FC 1894 am Freitag plangemäß um 20.30 Uhr erfolgen. Die Partie endete 0:1 für die Gäste.
Das „Krone“-Platzl samt Loge von der „Tiroler Krone“ und dem Tiroler Fußballverband war auch bei diesem Match heiß begehrt. „Es ist natürlich perfekt, bei derart knackigen Temperaturen gemütlich im Warmen zuschauen zu können“, waren sich Klaus Gheri, Vorstandsvorsitzender der Barracuda Networks AG, Andreas Hermann, Arbeitspsychologe und Co-Founder Business Beat, sowie Michael Bartl, Geschäftsführer von fb communications, einig. Das illustre Trio fühlte sich sichtlich wohl.
„Diese Kombination ist natürlich super“
So wie auch Roman Eberharter, Spartenobmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol: „Die Kombination aus Fußball und Kontakte knüpfen, wie es hier gemacht werden kann, ist super.“ Ebenso begeistert zeigten sich Stefanie Graber-Schwitzer, Abteilungsleitung Brand- und Kampagnenmanagement bei MPreis, mit Josef Graber, Jennifer Plattner, Stabstellenleitung Unternehmenskommunikation bei MPreis, Markus Siedl, Center-Manager des Sillpark Innsbruck, und Event-Organisator Ralph Schader.
Mutter-Tochter-Gespann
Den Kickern besonders auf die Beine geschaut hat Amelie Falkner, Fußballerin beim „LASK AKA Future TEAM“, dem Frauen-Nachwuchs- und Entwicklungsteam des LASK, das in der Frauen Future League antritt. Begleitet wurde sie von Mama Helene Falkner, Frauenreferentin beim Tiroler Fußballverband.
Ex-Profikicker Florian Mader hatte die Fußballer ebenfalls im Auge – kein Wunder, mittlerweile ist er als FIFA-lizenzierter Spielerberater tätig.
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