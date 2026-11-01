Der Wacker-Jubelschrei in der Minute 93 blieb aus

Als Tormann Yuri Kirchmayr in der Nachspielzeit im gegnerischen Strafraum den Kopfball erwischte, lag der Jubelschrei in der Luft – doch das Glücksvogerl sitzt derzeit einfach nicht auf den Schultern der Wacker-Kicker. Die VIP-Gäste im „Krone“-Platzl des Tivoli hatten beim Duell gegen die Young Violets gehofft, dass das Team nach dem bitteren Cup-Aus gegen die WSG Tirol in der Liga in die Spur findet – vergebens (siehe auch Sport).