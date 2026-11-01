„Nach Einsätzen fließen schon auch mal Tränen“

Dieser Einsatz lässt ihn nicht mehr los

Er selbst ist seit Kindesbeinen in den Bergen unterwegs, „aus Gründen des Interesses und der Solidarität“ wurde er Mitglied bei der Bergrettung. Einsätze hat er bisher zahlreiche erlebt. „Im Zuge meiner Skilehrerausbildung in Sölden löste sich abseits eine Lawine, die in die Piste hinein kam und einen zehnjährigen Bub mitgerissen und verschüttet hat. Ich war zufällig bei der Suchaktion dabei, der Bub wurde schließlich in meinem Suchbereich tot gefunden. Das sind natürlich schon schmerzvolle Erlebnisse“, sagt Wimmer.