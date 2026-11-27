Ruhmlose Ehre. Das muss man erst einmal schaffen: Jener Mann, der vollmundig ankündigte, er werde die SPÖ wieder auf Platz 1 führen, um bei den Nationalratswahlen 2024 dann allerdings auf Platz 3 zu landen, hat sich jetzt erstmals wirklich in Front gesetzt. Allerdings im Keller: Andreas Babler ist es nicht nur gelungen, seine Partei in Umfragen auf weit unter 20 Prozent fallen zu lassen, wo sich die SPÖ mittlerweile mit den erstarkten Grünen um Platz 3 und 4 duelliert, sondern jetzt hat er auch die ruhmlose Ehre, im APA-OGM-Vertrauensindex den hintersten Platz zu belegen. Gegenüber der Erhebung im Juli, wo Babler einen ohnehin schon verheerenden Vertrauens-Saldo von minus 35 auswies und damit auf den viertletzten Rang gefallen war, kommt er mittlerweile auf minus 49. Selbst Minusmann Sepp Schellhorn schneidet deutlich besser ab. Die Zukunft Bablers auf der Regierungsbank wird dieses Ergebnis nicht befördern.
Kanzler fällt zurück. Am anderen Ende der Liste bleibt – so gut wie immer – der Bundespräsident unumschränkte Nummer 1. Das hat nicht allein mit Alexander Van der Bellen zu tun, denn so oder noch besser schnitten dereinst auch dessen Vorgänger ab. Ebenfalls im Plus-Bereich können sich nur zwei weitere Politiker klassieren: Doris Bures (mit Zuwachs) und Markus Marterbauer (mit Punkteverlust). Bundeskanzler Christian Stocker, im Juli mit einem Minuswert von 10 auf dem Mittelfeldplatz 13 fällt mit jetzt minus 15 auf Platz 20 zurück. Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verlor ebenso. Bei der Gesamtbevölkerung anhaltend im tiefen Minusbereich bleibt aber auch Herbert Kickl: Der FPÖ-Chef landet jetzt mit minus 34 (Juli: minus 35) auf dem viertletzten Platz. Für einen Möchtegern- „Volkskanzler“ auch kein ausgezeichneter Wert…
Kommen Sie gut durch den Samstag!
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