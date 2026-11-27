Ruhmlose Ehre. Das muss man erst einmal schaffen: Jener Mann, der vollmundig ankündigte, er werde die SPÖ wieder auf Platz 1 führen, um bei den Nationalratswahlen 2024 dann allerdings auf Platz 3 zu landen, hat sich jetzt erstmals wirklich in Front gesetzt. Allerdings im Keller: Andreas Babler ist es nicht nur gelungen, seine Partei in Umfragen auf weit unter 20 Prozent fallen zu lassen, wo sich die SPÖ mittlerweile mit den erstarkten Grünen um Platz 3 und 4 duelliert, sondern jetzt hat er auch die ruhmlose Ehre, im APA-OGM-Vertrauensindex den hintersten Platz zu belegen. Gegenüber der Erhebung im Juli, wo Babler einen ohnehin schon verheerenden Vertrauens-Saldo von minus 35 auswies und damit auf den viertletzten Rang gefallen war, kommt er mittlerweile auf minus 49. Selbst Minusmann Sepp Schellhorn schneidet deutlich besser ab. Die Zukunft Bablers auf der Regierungsbank wird dieses Ergebnis nicht befördern.