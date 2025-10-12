Joe Biden bekommt jetzt eine Strahlentherapie

Der Präsident betonte am Donnerstag, dass er im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern bei dem Gesundheits-Check vor sechs Monaten zudem einen kognitiven Test absolviert habe, bei dem er ein „perfektes Ergebnis“ erzielt habe. Sein direkter Amtsvorgänger Joe Biden von den Demokraten „hätte noch nicht mal die ersten drei Fragen beantworten können“, sagte der Präsident. Trump hatte Biden vor allem im Wahlkampf immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.