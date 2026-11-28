Zwei Paar Schuhe sind für Arztvertreter Reformideen von Bund und Land. Jedoch wirken sie sich auf die selbe Gesundheitsversorgung in Niederösterreich aus.
Mit einer „Klarstellung“ wendete sich die NÖ Ärztekammer an die Öffentlichkeit: Die „Krone“ vermische den NÖ-Gesundheitsplan 2040+, den die Kammer unterstütze, mit der geplanten Bundesgesundheitsreform. Im angesprochenen Bericht wurde allerdings klar erwähnt, dass die Reform bald „Bund, Länder und Sozialversicherung beschließen wollen“. Verglichen wurden lediglich die Argumente der Kammer in ihrem Schreiben an ihre Mitglieder mit den Argumenten, die die Gegner der Krankenhausschließung Gmünd ins Feld führten und die sich in vielerlei Hinsicht ähnelten.
Alle Reformen wirken sich gemeinsam aus
Die Kammer spricht weiterhin von „zwei grundsätzlich unterschiedlichen Reformvorhaben“, die man hier vermengt habe. Dabei hält die „Krone“ fest, dass sich alle Reformen von Bund und Land gemeinsam auf die Gesundheitsversorgung auswirken. Auch warf man die Frage auf, ob sich Präsident Harald Schlögel nun auf die Seite der Schließungsgegner schlage, was man nun eindeutig mit „Nein“ beantworten kann.
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