Alle Reformen wirken sich gemeinsam aus

Die Kammer spricht weiterhin von „zwei grundsätzlich unterschiedlichen Reformvorhaben“, die man hier vermengt habe. Dabei hält die „Krone“ fest, dass sich alle Reformen von Bund und Land gemeinsam auf die Gesundheitsversorgung auswirken. Auch warf man die Frage auf, ob sich Präsident Harald Schlögel nun auf die Seite der Schließungsgegner schlage, was man nun eindeutig mit „Nein“ beantworten kann.