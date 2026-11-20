Die Feuerwehrhäuser der rund 1700 Feuerwehren in Niederösterreich sind weit mehr als bloße Garagen für Einsatzfahrzeuge. Sie sind wichtige Stützpunkte für die Sicherheit der Bevölkerung und oft auch Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in den Gemeinden. Damit Neu- und Umbauten künftig einfacher und wirtschaftlicher werden, haben das Land Niederösterreich und der Landesfeuerwehrverband eine neue Richtlinie erarbeitet.