Einheitliche Standards, klare Vorgaben und mehr Zusammenarbeit: Eine neue Richtlinie soll den Bau von Feuerwehrhäusern in Niederösterreich künftig einfacher und wirtschaftlicher machen. Auch bei den Kosten und der Nutzung bestehender Gebäude gibt es Neuerungen.
Die Feuerwehrhäuser der rund 1700 Feuerwehren in Niederösterreich sind weit mehr als bloße Garagen für Einsatzfahrzeuge. Sie sind wichtige Stützpunkte für die Sicherheit der Bevölkerung und oft auch Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in den Gemeinden. Damit Neu- und Umbauten künftig einfacher und wirtschaftlicher werden, haben das Land Niederösterreich und der Landesfeuerwehrverband eine neue Richtlinie erarbeitet.
Größe richtet sich nach Mitgliedern und Fahrzeugen
Künftig sollen einheitliche Standards für den Bau von Feuerwehrhäusern gelten. Wie groß ein Gebäude ausfallen darf, richtet sich unter anderem nach der Zahl der Feuerwehrmitglieder und Einsatzfahrzeuge sowie danach, ob es eine Feuerwehrjugend gibt. Auch für Fahrzeughallen, Verwaltungsräume und Außenanlagen werden klare Vorgaben festgelegt.
Ziel ist es, moderne und funktionelle Feuerwehrhäuser zu ermöglichen, gleichzeitig aber die öffentlichen Mittel möglichst effizient einzusetzen. „Wir bauen zweckmäßig, sparsam und wirtschaftlich“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Zusammenarbeit soll Kosten sparen
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren innerhalb einer Gemeinde sowie mit Nachbargemeinden. Ein eigener Kooperations-Check soll klären, ob vorhandene Infrastruktur gemeinsam genutzt werden kann.
Für mehr Planungssicherheit sollen außerdem einheitliche Baukostenrichtwerte sorgen, die jährlich angepasst werden.
Ausnahmen bleiben möglich
Nicht jede Feuerwehr hat allerdings dieselben Anforderungen. Deshalb sollen auch künftig örtliche Besonderheiten und spezielle einsatztaktische Aufgaben berücksichtigt werden können. Ein unabhängiger Vergabeausschuss kann begründete Mehrkosten, individuelle Sonderlösungen und notwendige Sonderbauten ermöglichen.
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sieht darin einen wichtigen Schritt: Die neue Richtlinie soll klare Rahmenbedingungen schaffen und gleichzeitig genügend Spielraum für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Feuerwehren bieten. So sollen Feuerwehrhäuser entstehen, die den Einsatzkräften und Gemeinden auch langfristig gerecht werden.
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