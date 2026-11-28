Seltene Greifvögel brüten hier

Tatsächlich ist die Bedeutung der Region für den seltenen Greifvogel enorm: 37 bis 38 Brutpaare wurden 2024 gezählt – fast der gesamte österreichische Bestand! Neun Windkraftzonen mit rund 2500 Hektar liegen laut „Pro Thaytal“ mitten in diesem Lebensraum. Rückenwind erhält die Organisation durch den Fall Sigmundsherberg: Nachdem ein faktisches Vogelschutzgebiet vor dem Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden war, zog die Projektwerberin ihren Antrag für sechs Windräder zurück. Nun verlangt Maier eine Überprüfung sämtlicher Zonen.