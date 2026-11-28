Fast der gesamte Kornweihen-Bestand Österreichs brütet im nördlichen Waldviertel. Das heizt die Debatte um Windkraft an. Umweltprüfer wollen den Lebensraum unter Schutz stellen.
„Eine Zone, die nie vogelkundlich geprüft wurde, ist keine geprüfte Zone“, wettert Univ.-Prof. Manfred Maier von „Pro Thayatal“. Die Umweltschützer wollen die Windkraftplanung im nordöstlichen Waldviertel gehörig auf den Prüfstand stellen. Ihr Ziel: den gesamten (!) Lebensraum der bedrohten Kornweihe unter Schutz stellen. Kritiker könnten darin freilich auch den Versuch sehen, eine große ornithologische Käseglocke über das Waldviertel zu stülpen.
Seltene Greifvögel brüten hier
Tatsächlich ist die Bedeutung der Region für den seltenen Greifvogel enorm: 37 bis 38 Brutpaare wurden 2024 gezählt – fast der gesamte österreichische Bestand! Neun Windkraftzonen mit rund 2500 Hektar liegen laut „Pro Thaytal“ mitten in diesem Lebensraum. Rückenwind erhält die Organisation durch den Fall Sigmundsherberg: Nachdem ein faktisches Vogelschutzgebiet vor dem Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden war, zog die Projektwerberin ihren Antrag für sechs Windräder zurück. Nun verlangt Maier eine Überprüfung sämtlicher Zonen.
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