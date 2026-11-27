Der Holz-Riese Mayr-Melnhof gab am Freitag bekannt, das insolvente Sägewerk Schaffer in Eppstein zu 100 Prozent zu übernehmen. Damit werden auch die 50 Arbeitsplätze abgesichert.
Die steirische Traditionsfirma Schaffer Holz mit Sitz in Eppenstein (Bezirk Murtal) gibt es seit 1914 – im August musste der Betrieb Insolvenz anmelden. Eine Fortführung war stets geplant. Mitte dieser Woche wurde der Sanierungsplan des Sägewerks von den Gläubigern angenommen.
Nun steht die Zukunft des Unternehmens endgültig fest: Mayr-Melnhof Holz übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Firma, am Donnerstag wurde die finale Einigung erzielt. Im Jänner soll die Übernahme rechtswirksam sein. Die aktuell noch etwa 50 Arbeitsplätze bei Schiffer seien abgesichert. Geplant sind Synergien mit dem eigenen Sägewerk in Leoben.
„Mit Schaffer gewinnen wir ein Unternehmen mit langer Tradition, hoher fachlicher Kompetenz und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Mayr-Melnhof-Geschäftsführer Richard Stralz. Markus Schaffer, Chef des insolventen Betriebs: „Die Vereinbarung mit Mayr-Melnhof Holz sichert den Standort Eppenstein und die Arbeitsplätze nachhaltig ab und stellt die erfolgreiche Weiterentwicklung des neuen Werkes sicher.“
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