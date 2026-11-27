Nun steht die Zukunft des Unternehmens endgültig fest: Mayr-Melnhof Holz übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Firma, am Donnerstag wurde die finale Einigung erzielt. Im Jänner soll die Übernahme rechtswirksam sein. Die aktuell noch etwa 50 Arbeitsplätze bei Schiffer seien abgesichert. Geplant sind Synergien mit dem eigenen Sägewerk in Leoben.