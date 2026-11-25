Das obersteirische Traditionsunternehmen Schaffer Holz ist im Sommer in die Insolvenz geschlittert. Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass die Gläubiger dem Sanierungsplan zugestimmt haben und der Betrieb – in abgespeckter Form – fortgeführt werden soll.
Das Sanierungsverfahren für die insolvente Schaffer Holz mit Sitz in Eppenstein (Bezirk Murtal) ist am Mittwoch im Landesgericht Leoben von den Gläubigern mehrheitlich angenommen worden. Allerdings hat das familiengeführte Unternehmen die Eigenverwaltung für die Sanierung zurückgelegt. Da man bisher keinen Investor gefunden hat, muss zudem der Unternehmensbereich Verkauf In- und Ausland geschlossen werden. Von 65 Beschäftigten sind damit nur noch 42 übrig.
Schichtbetrieb reduziert
Die Fortführung des Unternehmens, das Ende August die Insolvenz eingestanden hat, war von Anfang an geplant. Die erste Quote sollte auch schon mithilfe eines Investors beglichen werden. Dieser ist aber laut den Kreditschützern von AKV und KSV1870 noch nicht gefunden worden. Deshalb sei nun ein weiterer Unternehmensbereich geschlossen worden, obwohl die bisherige Fortführung teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielte als erwartet. Weiters wurde von vormals Zwei-Schichtbetrieb auf Ein-Schichtbetrieb reduziert.
Die erste Barquote über zehn Prozent wird nun von der Gesellschafterin selbst finanziert und soll in den kommenden beiden Wochen an die Gläubiger ausbezahlt werden. Die Suche nach einem Investor geht weiter.
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