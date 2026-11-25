Schichtbetrieb reduziert

Die Fortführung des Unternehmens, das Ende August die Insolvenz eingestanden hat, war von Anfang an geplant. Die erste Quote sollte auch schon mithilfe eines Investors beglichen werden. Dieser ist aber laut den Kreditschützern von AKV und KSV1870 noch nicht gefunden worden. Deshalb sei nun ein weiterer Unternehmensbereich geschlossen worden, obwohl die bisherige Fortführung teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielte als erwartet. Weiters wurde von vormals Zwei-Schichtbetrieb auf Ein-Schichtbetrieb reduziert.