„Ich wollte sie bewusstlos würgen“

Am Morgen des 23. November 2025 sei er nach einer Phase, wo es keinen Kontakt mit der Frau gab, wieder bei ihr in der Wohnung gewesen. Es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen, danach habe sie ihn gefragt, ob er in der Zwischenzeit schon mit anderen Frauen zusammen war. Als er das bejahte, sei sie wieder eifersüchtig geworden und alles sei eskaliert.