"It comes as a surprise"
Host Norbert Oberhauser Announces His Departure from ORF
“This comes as a surprise—especially to me,” Norbert Oberhauser wrote on Instagram on Friday—announcing his departure from ORF. The network did not renew his contract.
Since 2019, Oberhauser has hosted “Studio 2,” also served as a host on “Licht ins Dunkel,” and hosted “Dancing Stars” for a time. But that’s all over now, as he explains in his Instagram post. “My time at ORF will come to an end in the middle of next year.”
With this Instagram post, Norbert Oberhauser announced that he will no longer be working for ORF starting in the middle of next year:
After many years, this is “naturally a turning point,” Oberhauser admits, but explains: “I look back, however, with great gratitude on an exciting time, many special encounters, and countless wonderful moments.”
“Don’t know yet what’s next”
Just this past July, the 54-year-old became the father of twins. In an initial reaction during an interview with the “Krone,” Oberhauser now says quite openly: “I don’t know yet what’s next.”
On Instagram, however, he adds that he’s now looking forward to “new challenges” and wants to “go full throttle one last time” until his final departure from ORF.
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