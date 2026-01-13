So sieht Nicole Richies Tochter nicht mehr aus!

Kinder, wie die Zeit vergeht! Nicole Richies und Joel Maddens Tochter feiert ihren 18. Geburtstag – und das nicht nur mit einem komplett neuen Look, sondern auch mit neuem Namen!
Ein Rockstar als Papa, eine Designerin als Mama und ein Schmusesänger als Opa: Die Tochter von Nicole Richie hat nicht nur Promi-Gene, sondern auch das Zeug zum nächsten Star. Das beweist Harlow jetzt ausgerechnet zu ihrem 18. Geburtstag.
Richie-Tochter erfindet sich neu
Denn zur Feier des Tages präsentierte das Geburtstagskind jetzt ihren neuen Look. Die blonde Mähne ist jetzt tiefschwarz gefärbt – eine große Typveränderung! Aber mit dem neuen Style ist noch lang nicht Schluss.
Denn die Tochter von Nicole Richie hat auch noch ihren Vornamen geändert und heißt nun nicht mehr Harlow, sondern Kate. Wie sie zu dem „royalen“ Namen kommt? Sie trägt ihn schon seit ihrer Geburt. Denn Harlow heißt vollständig Harlow Winter Kate Madden.
Wie lang Harlow schon Kate ist, das ist nicht ganz klar, vermutlich aber seit einigen Monaten. Mama Nicole kommt der neue Name jedenfalls schon ganz flüssig über die Lippen – oder, besser gesagt, über die Tastatur.
Richie gratuliert ihrer „Lieblingsperson“
Die 44-Jährige gratulierte ihrer hübschen Tochter nämlich auf Instagram zum Geburtstag und präsentierte da nicht nur stolz alte Kinderfotos, sondern auch den den neuen Style ihres Mädchens – und verlinkte zudem den Account @katemaddennn.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Nicole Richie zum Geburtstag ihrer Tochter auf Instagram veröffentlicht hat. Am Ende zeigt sich die 18-Jährige zudem mit ihrer neuen Haarfarbe:
„Meine Lieblingsperson auf der Welt ist jetzt 18“, schwärmte Richie außerdem in ihrer Instagram-Story über ihre Tochter. „Alles Gute zum Geburtstag ... Ich liebe dich.“
Nicole Richie und Joel Madden sind seit 2010 verheiratet und haben neben Tochter Kate auch Sohn Sparrow, der 16 Jahre alt ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.