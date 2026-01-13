Vorteilswelt
Neuer Look, neuer Name

So sieht Nicole Richies Tochter nicht mehr aus!

Society International
13.01.2026 11:43
So sah Nicole Richies Tochter Harlow (mit Mama und Bruder Sparrow) noch vor rund zwei Jahren ...
So sah Nicole Richies Tochter Harlow (mit Mama und Bruder Sparrow) noch vor rund zwei Jahren aus. Jetzt trägt sie nicht nur einen neuen Style, sondern auch einen neuen Namen.(Bild: APA/Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP)

Kinder, wie die Zeit vergeht! Nicole Richies und Joel Maddens Tochter feiert ihren 18. Geburtstag – und das nicht nur mit einem komplett neuen Look, sondern auch mit neuem Namen!

Ein Rockstar als Papa, eine Designerin als Mama und ein Schmusesänger als Opa: Die Tochter von Nicole Richie hat nicht nur Promi-Gene, sondern auch das Zeug zum nächsten Star. Das beweist Harlow jetzt ausgerechnet zu ihrem 18. Geburtstag.

Richie-Tochter erfindet sich neu
Denn zur Feier des Tages präsentierte das Geburtstagskind jetzt ihren neuen Look. Die blonde Mähne ist jetzt tiefschwarz gefärbt – eine große Typveränderung! Aber mit dem neuen Style ist noch lang nicht Schluss.

Auf Instagram veröffentlichte Nicole Richie ein Foto ihrer Tochter mit dunkler, langer Mähne. ...
Auf Instagram veröffentlichte Nicole Richie ein Foto ihrer Tochter mit dunkler, langer Mähne. Ein neuer Look, den sich die 18-Jährige erst seit einiger Zeit stehen lässt.(Bild: instagram.com/nicolerichie)

Denn die Tochter von Nicole Richie hat auch noch ihren Vornamen geändert und heißt nun nicht mehr Harlow, sondern Kate. Wie sie zu dem „royalen“ Namen kommt? Sie trägt ihn schon seit ihrer Geburt. Denn Harlow heißt vollständig Harlow Winter Kate Madden.

Wie lang Harlow schon Kate ist, das ist nicht ganz klar, vermutlich aber seit einigen Monaten. Mama Nicole kommt der neue Name jedenfalls schon ganz flüssig über die Lippen – oder, besser gesagt, über die Tastatur.

Richie gratuliert ihrer „Lieblingsperson“
Die 44-Jährige gratulierte ihrer hübschen Tochter nämlich auf Instagram zum Geburtstag und präsentierte da nicht nur stolz alte Kinderfotos, sondern auch den den neuen Style ihres Mädchens – und verlinkte zudem den Account @katemaddennn.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Nicole Richie zum Geburtstag ihrer Tochter auf Instagram veröffentlicht hat. Am Ende zeigt sich die 18-Jährige zudem mit ihrer neuen Haarfarbe:

„Meine Lieblingsperson auf der Welt ist jetzt 18“, schwärmte Richie außerdem in ihrer Instagram-Story über ihre Tochter. „Alles Gute zum Geburtstag ... Ich liebe dich.“

Nicole Richie und Joel Madden sind seit 2010 verheiratet und haben neben Tochter Kate auch Sohn Sparrow, der 16 Jahre alt ist.

