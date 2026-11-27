After a Car Crash
Driver loses control, plunges another 150 meters
The onset of winter led to numerous accidents on Tyrol’s roads on Thursday—one spectacular incident occurred in the afternoon on the Fern Pass: A woman lost control of her car on the snow-covered road, veered off the road, and plunged eight meters down a steep forested slope. After the 33-year-old managed to exit the car on her own, she slipped—and plunged another 150 meters down the slope!
Anyone who had to drive over the Fern Pass in the snowstorm on Thursday was truly not to be envied. Time and again, traffic was disrupted and the road was temporarily closed, mainly due to trucks that had gotten stuck. However, the scenes that unfolded around 2:30 p.m. between the Fern Pass summit and Nassereith (Imst district) were particularly dramatic!
Car Plunges Eight Meters Down a Slope
A 33-year-old female driver lost control on a snow-covered road while navigating a left-hand curve—her car began to skid and veered off the right side of the road. The vehicle then plunged about eight meters down a steep forested slope before becoming lodged in trees.
Fatal Slip After Rescue
At first, it seemed as though the woman had survived the crash with only minor injuries. She was even able to free herself from the car on her own. But then it happened! “The 33-year-old likely slipped due to winter conditions. She fell about 150 meters down the steep terrain and finally came to rest against a tree, injured,” the police reported.
First responder descended to the injured woman
Drivers who were immediately behind her noticed the accident and immediately set the rescue chain in motion. They first made their way down to the crashed vehicle. “A first responder made his way to the injured driver and tended to her until emergency responders arrived,” the investigators continued.
The Nassereith Mountain Rescue team ultimately took over the rescue of the woman. After receiving emergency medical care, the injured woman was transported by ambulance to the hospital in Zams.
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