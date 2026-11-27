He was there when others would have fled long ago: For more than 30 years, Christian Wehrschütz reported from war zones and crisis areas. Whether in Ukraine or the Balkans—his experiences have shaped him. “I was never afraid,” says the longtime ORF correspondent. But behind these assignments lie personal stories and concerns for his own family. In this interview, he talks about what still moves him today, why home is so important to him—and that he’ll be traveling through the Balkans with tour groups in the future.