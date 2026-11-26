“6,000, 7,000 Sturm fans behind us!”

“The term ‘crisis’ isn’t appropriate. Now is the time to believe in the team. That’s exactly what they need when success isn’t coming,” Jauk said before the slightly delayed departure for Karlsruhe on Wednesday. Even in the midst of a slump, Sturm can’t complain about a lack of support. “Having 6,000 or 7,000 Sturm fans behind us is the best foundation for regaining that self-confidence,” said Jauk in light of the upcoming mass exodus from Graz to Sinsheim, where 23,000 spectators are expected.