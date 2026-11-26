Europa League
The Lineup: Here’s How Sturm Will Line Up Against Hoffenheim
Here it is—the starting lineup that Sturm Graz coach Fabio Ingolitsch will field in the Europa League match against TSG Hoffenheim
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The Lineup:
Sturm Graz is set for an emotional highlight in the Europa League. Ironically, it’s at TSG Hoffenheim—where the former Sturm powerhouse duo of Christian Ilzer and Andreas Schicker now call the shots—that Austria’s struggling runner-up aims to turn things around today with strong fan support. After six consecutive games without a win, the club’s leadership is trying to keep the calm. President Christian Jauk is rallying the “Sturm family” around him.
“6,000, 7,000 Sturm fans behind us!”
“The term ‘crisis’ isn’t appropriate. Now is the time to believe in the team. That’s exactly what they need when success isn’t coming,” Jauk said before the slightly delayed departure for Karlsruhe on Wednesday. Even in the midst of a slump, Sturm can’t complain about a lack of support. “Having 6,000 or 7,000 Sturm fans behind us is the best foundation for regaining that self-confidence,” said Jauk in light of the upcoming mass exodus from Graz to Sinsheim, where 23,000 spectators are expected.
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