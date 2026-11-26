Fataler Unfall in Ried im Tiroler Oberinntal! Eine Probeführerscheinbesitzerin (24), die unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stand, krachte gegen eine Straßenleiteinrichtung. Bei dem Crash wurde auch ein Kind (4), das sich im Fahrzeug befunden hatte, verletzt.
Ereignet hatte sich der folgenschwere Unfall in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr. Die 24-Jährige, die im Besitz eines Probeführerscheins ist, fuhr entlang der Reschenstraße in Ried im Oberinntal in Richtung Landeck. „Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen eine Straßenleiteinrichtung“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Mit Drogen und Medikamenten vollgepumpt
Sowohl die Lenkerin als auch ihr Beifahrer (32) und dessen Tochter (4) zogen sich bei dem Crash „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Alle drei wurden in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An dem Unfallfahrzeug entstand ein schwerer Sachschaden.
Bei der Untersuchung der 24-Jährigen stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.