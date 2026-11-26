Ereignet hatte sich der folgenschwere Unfall in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr. Die 24-Jährige, die im Besitz eines Probeführerscheins ist, fuhr entlang der Reschenstraße in Ried im Oberinntal in Richtung Landeck. „Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen eine Straßenleiteinrichtung“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.