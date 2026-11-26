Salzburg suffered its first Bundesliga loss of the season on Sunday at Austria Vienna, causing them to lose ground to Rapid. Internationally, they are only slightly behind and sit in 26th place—outside the promotion spots—solely due to a worse goal differential. They hope to change that with their home doubleheader—Sparta Prague will visit Salzburg on December 10. And they’ll have to do so without Haris Tabakovic, who is sidelined until the end of the year following meniscus surgery. “We need to play with more determination than we have recently, create significantly more chances, and compensate as a team for the absence of our top striker,” said Röhl.