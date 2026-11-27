Andreas Kern, Obmann der Immobilientreuhänder, betont aber auch: „Natürlich sind einfachere Verfahren gut für die Wirtschaft. Aber wir wollen die Qualität nicht senken und auch nicht das Juwel Altstadt in Gefahr bringen.“ Bau-Landesinnungsmeister Gernot Tilz bekennt sich ebenfalls zur ASVK, der er selbst acht Jahre lang als Mitglied angehört hat: „Aber nicht jede Markise und jedes Firmenschild braucht ein Kommissionsgutachten.“ Das ist ein Punkt, dem auch die meisten Kritiker der Landespläne zustimmen.