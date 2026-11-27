Geplante gesetzliche Änderungen im Grazer Altstadtschutz sorgen für Aufregung und Widerstand. Vertreter der Bauwirtschaft begrüßen den Bürokratieabbau und haben eigene Vorschläge. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr reagiert darauf heftig.
Als Teil ihres Deregulierungspakets plant die blau-schwarze Landesregierung größere Änderungen beim Grazer Altstadtschutz. Die Schutzkommission ASVK wird verkleinert und erhält weniger Zuständigkeiten, Gutachten zu Bauvorhaben werden künftig primär von einzelnen externen Sachverständigen gemacht. Das Altstadtschutzgesetz kommt nicht mehr zur Anwendung, alle Verfahren werden nach dem Baugesetz abgewickelt.
Viele Kritiker fürchten, dass das historische Ensemble mit seiner einmaligen Dachlandschaft – seit 1999 Unesco-Weltkulturerbe – dadurch nicht mehr ausreichend geschützt ist. Es gibt Online-Petitionen und Appelle an die Regierung, von den Plänen abzuweichen. Am Freitag wurde vor dem Landhaus eine Kundgebung abgehalten.
Kunasek: „Wir stehen zum Schutz der Altstadt“
Diese signalisiert zumindest Gesprächsbereitschaft, etwa was die Zusammensetzung der ASVK betrifft. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) trifft in den nächsten Tagen Vertreter der Kommission und auch des Beratungsgremiums Icomos Austria. In der Beantwortung einer dringlichen Anfrage betonte er am Dienstag im Landtag: „Wir stehen zum Schutz der Grazer Altstadt!“ Es sollten aber Verfahren beschleunigt und Doppelgleisigkeiten beseitigt werden. Die Dachlandschaft in der Innenstadt bleibe unberührt, Regelungen über den Abbruch schutzwürdiger Gebäude würden unverändert in das Baugesetz übergehen.
Kunasek betont zudem, dass die Sachverständigen aus einer zuvor festgelegten Liste von der Stadt Graz ausgewählt werden. Auch die Aufgaben des Altstadtanwalts bleiben bestehen.
Vertreter der Bauwirtschaft begrüßen Pläne ausdrücklich
Die Begutachtungsfrist für die Gesetzesänderungen läuft noch bis 11. Dezember, bis dahin können Stellungnahmen eingegeben werden. Am Donnerstag meldeten sich Vertreter der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder und die Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer zu Wort. Sie begrüßen die Deregulierungspläne des Landes „ausdrücklich“.
Andreas Kern, Obmann der Immobilientreuhänder, betont aber auch: „Natürlich sind einfachere Verfahren gut für die Wirtschaft. Aber wir wollen die Qualität nicht senken und auch nicht das Juwel Altstadt in Gefahr bringen.“ Bau-Landesinnungsmeister Gernot Tilz bekennt sich ebenfalls zur ASVK, der er selbst acht Jahre lang als Mitglied angehört hat: „Aber nicht jede Markise und jedes Firmenschild braucht ein Kommissionsgutachten.“ Das ist ein Punkt, dem auch die meisten Kritiker der Landespläne zustimmen.
Wir müssen die Kommission dort einsetzen, wo es wirklich um das Stadtbild geht.
Bau-Landesinnungsmeister Gernot Tilz
Bild: Foto Fischer
Kern und Tilz wehren sich (wie auch durchaus emotional FPÖ-Landtagspräsident Gerald Deutschmann am Dienstag) gegen „den Generalverdacht gegenüber Sachverständigen“: „Der Bauwerber bezahlt sie, sucht sie aber nicht aus.“
Kern und Tilz schlagen vor, kleine Anliegen wie Beleuchtung, Beschriftungen oder Gastgärten schlank und rasch abzuwickeln. „Für größere Eingriffe bleibt die ASVK als Kollegialorgan zuständig, verschlankt und mit offener Diskussion über die Zusammensetzung.“ Es soll klare Vorgaben zu Unterlagen und Fristen geben und verbindliche Entscheidungen bei den im festen Rhythmus stattfindenden Sitzungen. „Klare und verlässliche Abläufe stärken die Akzeptanz des Altstadtschutzes.“
Bürgermeisterin Kahr bleibt kritisch
Auf diesen Vorstoß gibt es aber prompt eine heftige Reaktion von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr: „Wenn Vertreter der Bauwirtschaft versichern, sie würden den Altstadtschutz gar nicht schwächen wollen, dann ist das, wie wenn der Wolf zu Rotkäppchen sagt: ,Ich fresse dich eh nicht.‘ Es geht hier nicht um eine Empörungskultur, sondern um den Schutz des einzigartigen baukulturellen Erbes unserer Stadt vor rein wirtschaftlichen Verwertungsinteressen.“
Die Entscheidung über das Erscheinungsbild von Graz an einzelne Sachverständige auszulagern, öffne der Willkür Tür und Tor. „Was einmal zerstört oder verbaut ist, lässt sich nicht mehr zurückholen.“
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