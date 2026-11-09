Kunasek: „Altstadtschutz wird nicht angetastet!“

Nach dem öffentlichen Aufschrei solle besonderer Wert auf die im Rahmen der Begutachtungsfrist eingelangten Stellungnahmen gelegt werden, kündigt Landeshauptmann Mario Kunasek nun gegenüber der „Krone“ an. „Es geht mir um eine Ausgewogenheit zwischen Schutz der Altstadt und einer Deregulierung von überbordenden Vorschriften.“ Eines sei aber klar: Am Schutz der historischen Altstadt werde nicht gerüttelt – „zumal entgegen anderslautender medialer Darstellungen die Altstadtsachverständigen-Kommission nicht abgeschafft wird. Graz wird seinen unverwechselbaren Altstadt-Charme bewahren!“