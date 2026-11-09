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Debatte in Graz

Kunasek: „Altstadtschutz wird nicht angetastet!“

Steiermark
09.11.2026 17:15
Die historische Dachlandschaft.
Die historische Dachlandschaft.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Nach dem Wirbel um die Novellierung des – sperriges Wort – Altstadterhaltungsgesetzes schaltet sich nun Landeshauptmann Mario Kunasek in die Debatte ein – mit einem klaren Bekenntnis zu Graz.

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Viel Aufregung gibt es aktuell um das Altstadterhaltungsgesetz, das durch Blau-Schwarz einer Novellierung unterzogen wird. Kritiker befürchten ja, dass damit der Baulobby Tür und Tür geöffnet wird und der Welterbe-Status der Altstadt flöten geht.

Nach dem öffentlichen Aufschrei solle besonderer Wert auf die im Rahmen der Begutachtungsfrist eingelangten Stellungnahmen gelegt werden, kündigt Landeshauptmann Mario Kunasek nun gegenüber der „Krone“ an. „Es geht mir um eine Ausgewogenheit zwischen Schutz der Altstadt und einer Deregulierung von überbordenden Vorschriften.“ Eines sei aber klar: Am Schutz der historischen Altstadt werde nicht gerüttelt – „zumal entgegen anderslautender medialer Darstellungen die Altstadtsachverständigen-Kommission nicht abgeschafft wird. Graz wird seinen unverwechselbaren Altstadt-Charme bewahren!“

Mario Kunasek.
Mario Kunasek.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das sind die Neuerungen
Neu ist, dass Sachverständige ein Aufnahmeverfahren absolvieren und Einzelgutachter verpflichtende Fortbildungen nachweisen müssen. Kleinere Vorhaben, wie etwa die Beschilderung an Fassaden, können außerdem durch eine Verordnung von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden. Und: Bauverfahren, die bis dato „ewig“ gedauert hatten, sollen künftig beschleunigt werden.

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