Decision Reached
Depardieu to Face Rape Charges
French actor Gérard Depardieu (77) is set to stand trial for rape for the first time. On Thursday, a Paris appeals court ordered a criminal trial in the case involving actress Charlotte Arnould.
Arnould accuses Depardieu of raping her twice in 2018 at his Paris villa within the span of just under a week, when she was 22 years old and suffering from anorexia.
“She has been waiting a long time for this moment”
According to judicial sources, the judges decided to bring Depardieu to trial for sexual assault and the rape allegedly committed on the first day. The case regarding the incidents during the second encounter six days later will be dismissed.
Carine Durrieu Diebolt, one of Arnould’s attorneys, described the decision as a relief for her client. “She has been waiting a long time for this moment,” said Durrieu Diebolt. “She is well prepared for it.”
He faces 15 to 20 years in prison
Depardieu recently withdrew his appeal in another sexual abuse case. As a result, an 18-month suspended sentence became final.
The rape trial poses a far more serious threat to Depardieu. If convicted, he faces 15 to 20 years in prison. In addition, further allegations of abuse against Depardieu and the writer Michel Houellebecq have recently come to light.
Earlier this month, British comedian Russell Brand was sentenced to ten and a half years in prison after being found guilty of raping one woman and sexually assaulting three others.
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