„Sie stand sogar bis Anfang Februar unverändert im Landhaus“, erzählt Hardt Stremayr. 1997 wurden die Grazer daher gleich übermütig, ließen die Krippe doppelt so groß bauen – „sie ist dann aber zehnmal so schnell geschmolzen“. Überhaupt musste in den vergangenen 30 Jahren so manche Herausforderung gemeistert werden. Im Jahr 2000 brach das Kunstwerk noch vor der Eröffnung ein, seitdem setzt man auf eine Stütze. Mittlerweile gibt es auch drei Sets mit Ersatzfiguren, die in einem Kühlhaus in Stainz gefertigt werden – die immer wärmeren Winter lassen grüßen.