Seit 1996 ist die Eiskrippe ein Aushängeschild des Grazer Advents. Am Anfang stand ein polternder Auftritt eines Kärntner Visionärs, längst liegen Maria, Josef und das Jesuskind in den Händen eines coolen Finnen.
An diese Begegnung kann sich Dieter Hardt-Stremayr noch gut erinnern: 1995 wurde er Geschäftsführer von Graz Tourismus, weniger Monate später krachte ein Villacher im wahrsten Sinne des Worts in sein Büro: Eiskünstler Gert J. Hödl. „Ganz Österreich ist voll mit Entscheidungsträgern, die sich nix trauen“, habe dieser beklagt. Hödl hatte da längst sein Konzept einer Eiskrippe im Kopf. Ein Jahr später wurde sie in Graz tatsächlich realisiert – und zum Riesenerfolg.
„Sie stand sogar bis Anfang Februar unverändert im Landhaus“, erzählt Hardt Stremayr. 1997 wurden die Grazer daher gleich übermütig, ließen die Krippe doppelt so groß bauen – „sie ist dann aber zehnmal so schnell geschmolzen“. Überhaupt musste in den vergangenen 30 Jahren so manche Herausforderung gemeistert werden. Im Jahr 2000 brach das Kunstwerk noch vor der Eröffnung ein, seitdem setzt man auf eine Stütze. Mittlerweile gibt es auch drei Sets mit Ersatzfiguren, die in einem Kühlhaus in Stainz gefertigt werden – die immer wärmeren Winter lassen grüßen.
Kimmo Frosti wieder zurück in Graz
Davon war bei der Vorstellung am Donnerstag nichts zu bemerken, sie fand bei dichtem Schneetreiben statt. Durchaus eine Herausforderung für das zehnköpfige Team rund um den Finnen Kimmo Frosti, der seit 2014 für die Grazer Eiskrippe zuständig ist: „Wir haben aber viel Erfahrung und kommen mit jedem Wetter zurecht“, erzählt er der „Krone“.
Im Vorjahr war Frosti gesundheitsbedingt nicht in Graz, „mein Team hat das aber großartig gemacht“. Heuer ist er wieder vor Ort, am Sonntag geht es dann zurück in den hohen Norden. Wird er nächstes Jahr wieder in die Steiermark kommen? „Natürlich“, kommt es sofort mit einem Lächeln.
35 Tonnen Eis wurden verarbeitet, das Ergebnis wird wieder circa 165.000 Besucher in den Landhaushof locken, freut sich Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ). Sein Parteikollege und Landtagspräsident Gerald Deutschmann hat täglich die Eiskrippe vor Augen: „Viele Grazerinnen und Grazer sind mit ihr schon aufgewachsen.“
Angebote aller anderen Städte abgelehnt
Als „Herzstück des Grazer Advents“ bezeichnet Sylvia Loidolt von der Erlebnisregion Graz das Kunstwerk. Dass es einzigartig ist, hat die steirische Hauptstadt Hödl zu verdanken. Aus Dankbarkeit lehnte er später alle Angebote anderer Städte, das Konzept auch bei ihnen umzusetzen, ab. Gut, dass sich einst zumindest in Graz die Entscheidungsträger etwas trauten.
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