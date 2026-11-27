Der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt öffnet heute zum 18. Mal seine Pforten im Palais Niederösterreich und verbindet in gewohnter Manier Tradition, Regionalität und guten Geschmack.
Am Freitag, 27. November und Samstag, 28. November, jeweils von 10 Uhr bis 21 Uhr, ist das ehrwürdige Palais Niederösterreich der stimmungsvolle Rahmen für einen ganz besonderen Adventmarkt. Über 60 Aussteller bieten Kulinarik und Kunsthandwerk vom Feinsten und stimmen gemeinsam mit weihnachtlichen Klängen auf den Advent ein.
Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, den 27. November, im Innenhof statt, Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf werden die Feierlichkeiten dazu gemeinsam absolvieren.
Auf die Besucher wartet ein Mix aus regionalen Spezialitäten, köstlichen Schmankerln, traditionellem Handwerk und einer Vielzahl an Chören, Bläsern und Musikgruppen aus Niederösterreich. Die musikalische Umrahmung wird durch die Volkskultur NÖ organisiert. In den Prunkräumen locken „blau-gelbe“ Spezialitäten zum Kosten, Staunen und Kaufen. Mit einer Seminarbäuerin kann in der Backstube nach Herzenslust gebacken werden, natürlich sind hier auch kleine Hobbybäcker willkommen.
Wer der Geschichte des Palais Niederösterreich auf den Grund gehen möchte, ist bei einer der kostenlosen Führungen gut aufgehoben. Am Samstag, um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr kann man sich auf Spurensuche durch das Baujuwel begeben.
Die genaue Anschrift des Palais Niederöstereich lautet Herrengasse 13, 1010 Wien. Alle Infos gibt es telefonisch unter 02742/25111, auf www.soschmecktnoe.at oder office@soschmecktnoe.at
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