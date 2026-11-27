Auf die Besucher wartet ein Mix aus regionalen Spezialitäten, köstlichen Schmankerln, traditionellem Handwerk und einer Vielzahl an Chören, Bläsern und Musikgruppen aus Niederösterreich. Die musikalische Umrahmung wird durch die Volkskultur NÖ organisiert. In den Prunkräumen locken „blau-gelbe“ Spezialitäten zum Kosten, Staunen und Kaufen. Mit einer Seminarbäuerin kann in der Backstube nach Herzenslust gebacken werden, natürlich sind hier auch kleine Hobbybäcker willkommen.