On Track
Oberbank Celebrates Best Results in Its History
For the first time, Oberbank’s total assets rose to over 30 billion euros from the first to the third quarter. Viewed in isolation, this is the best third-quarter result ever, with net income after taxes rising by just under ten percent. Despite geopolitical instability, the bank remains optimistic about the rest of the year.
Oberbank has every reason to celebrate. In the first three quarters of 2026, the bank generated a pre-tax profit of 391.1 million euros. Even when viewed in isolation, the third quarter of 2026 was outstanding: At the half-year mark, pre-tax profit stood at 251.7 million euros; it now stands at 391.1 million euros, representing an increase of 139.4 million euros in the third quarter of 2026 alone.
Best-ever result
“I am extremely satisfied with this result! Thanks to higher net interest income, another double-digit increase in net commission income, a significant rise in income from equity investments, and stable administrative expenses, we were able to increase net income after taxes for the period by just under 10%. Viewed in isolation, this is the bank’s best-ever third-quarter result,” said Martin Seiter, MBA, the designated CEO, expressing his great satisfaction.
Diversification
With total assets exceeding 30 billion euros for the first time, the bank is on track for direct supervision by the European Central Bank. The loan portfolio also rose by 4.5% to 22.7 billion euros. Sixty percent of this growth came from the markets in Germany, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia.
Optimistic Outlook
Following an outstanding third quarter, the operational performance in the fourth quarter also looks promising. However, geopolitical uncertainties remain high. Net income for the year will also be influenced by market conditions that affect fair value measurements. A precise outlook is not possible in this environment.
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