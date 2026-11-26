Oberbank has every reason to celebrate. In the first three quarters of 2026, the bank generated a pre-tax profit of 391.1 million euros. Even when viewed in isolation, the third quarter of 2026 was outstanding: At the half-year mark, pre-tax profit stood at 251.7 million euros; it now stands at 391.1 million euros, representing an increase of 139.4 million euros in the third quarter of 2026 alone.