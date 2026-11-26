14 fire departments on the scene
Three Injured in Major Fire at Apartment Building
Sirens wailed in Hofkirchen in the Traun District early Thursday morning. An apartment building was engulfed in flames, and a total of 14 fire departments were on the scene fighting the blaze. According to initial reports, three residents were injured.
Emergency services were alerted at 2:19 a.m. A fire had broken out on the balcony of an apartment building in Hofkirchen in the Traun District and quickly spread to the roof truss. Numerous firefighters and emergency responders rushed to the scene. According to initial reports, three people were taken to Steyr Regional Hospital with suspected smoke inhalation.
Cold Weather Poses a Challenge
Another eleven residents were cared for at the Hofkirchen community center. Due to the sub-zero temperatures, a temporary shelter was set up there to protect those affected from the cold. The road near the scene of the incident was temporarily closed or difficult to navigate.
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