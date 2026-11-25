Champions League
LIVE: Lille vs. Bayern! Laimer and Co. Face a Tough Test
Matchday 5 in the Champions League: Lille hosts FC Bayern Munich. Can the injury-plagued Munich team hold their own in France? We’re covering the game live—see below. The score is currently 0–1.
Here’s the live ticker for the game:
While Bayern remains undefeated in the Champions League, the French side is still waiting for its first win. With just one point from four games, OSC sits second-to-last in the standings and absolutely must pick up points if they want to have any chance of making the playoffs. With ten goals conceded, the French side’s defense is also among the weakest in the entire Champions League.
But watch out! Bayern have their own problems, too. Against 1. FC Köln, Harry Kane suffered a torn syndesmotic ligament. The national team player will be out for months. Serge Gnabry, Ismael Saibari, and Alphonso Davies are also sidelined with injuries.
On top of that, there’s still a question mark over Luis Díaz, as well as Michael Olise, who was also injured against Cologne. At least Jamal Musiala is expected to play again—or maybe coach Vincent Kompany will sit him out after all the commotion...
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