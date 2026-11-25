Champions League
After a shaky start, Barca still crushes Sabah 4-1!
Fourth win in five games—FC Barcelona remains right at the top of the Champions League group stage!
Although they had to overcome a “shaky start” against Sabah FK in Azerbaijan, coach Hansi Flick’s team ultimately rolled over the hosts 4-1.
Englishman Anthony Gordon scored twice (31’, 51’) for Barcelona, while Karim Adeyemi (55’) and Gabriel Jesus (60’) also found the back of the net. The underdog did manage to score a consolation goal to make it 1–4.
Olmo, Raphinha, and Joao Cancelo Started on the Bench
For Barcelona, Lamine Yamal didn’t make the trip at all due to ankle problems, while Dani Olmo, Raphinha, and Joao Cancelo started the game on the bench.
In the second early match of the Champions League evening, Villarreal FC defeated Slavia Prague 1–0—and, like LASK, now has six points.
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