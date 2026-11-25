Gegen 16 Uhr wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall nach Gschmaier in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) gerufen. Dort trafen sie auf einen schwer verletzten 15-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen gleichaltrigen Freund, der den Unfall beobachtet hatte.