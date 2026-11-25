Schwer verletzt wurde ein 15-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall in Gersdorf an der Feistritz. Er krachte mit seinem Motocross-Motorrad gegen einen Holzstapel.
Gegen 16 Uhr wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall nach Gschmaier in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) gerufen. Dort trafen sie auf einen schwer verletzten 15-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen gleichaltrigen Freund, der den Unfall beobachtet hatte.
Beim Unfallfahrzeug handelte es sich um ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motocross-Motorrad. Eigenen Angaben zufolge dürfte der Gasgriff des Motorrades in der Vollgasstellung hängen geblieben sein. In der Folge prallte der Jugendliche gegen einen Holzstapel.
Der 15-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich sowie an den Beinen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.
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