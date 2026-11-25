The Ordeal Is Over
After more than 400 days! ÖSV star makes her comeback
After more than 400 days on the sidelines due to injury, Eva Pinkelnig is returning to the Ski Jumping World Cup.
The 38-year-old from Vorarlberg will make her comeback at the home World Cup in Hinzenbach on Saturday (1:30 p.m.) and Sunday (10:15 a.m./both live on the sportkrone.at live ticker).
The 2022–23 overall World Cup champion tore her anterior cruciate ligament and both the medial and lateral menisci, and sustained cartilage damage in her left knee during the Summer Grand Prix in Predazzo last September.
Missed the Start
Pinkelnig missed the Olympic season and made her first return to the ski jump in mid-September in Tschagguns. Austria’s 2023 Athlete of the Year skipped the World Cup opener last weekend in Lillehammer; now she’s competing again for the first time in the two individual events on the normal hill in Upper Austria.
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