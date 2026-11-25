Now available for booking
Ryanair Attracts Passengers from Linz with a New Vacation Destination
Following the well-known turbulence in the recent past, there is finally some good news again from Linz Airport. The Irish low-cost airline Ryanair is continuing to expand its route network in Upper Austria. Starting at the end of March, it will fly to a new destination twice a week. Tickets are already available for booking.
The scheduled flight offerings at Linz Airport are being expanded to include another destination. Starting March 31, 2027, the Irish low-cost airline Ryanair will fly directly to Girona in Catalonia every Wednesday and Saturday. Following Alicante, Bari, and London, this is already the fourth destination Ryanair is serving from Linz. Flights are available for booking now.
For city travelers and beach vacationers
The new route is likely to appeal to both city travelers heading to Barcelona and beach vacationers on the Costa Brava. In Upper Austria, too, officials hope the additional flight connection will bring more vacationers from Spain. After all, around 5.4 million people live in the Barcelona metropolitan area.
Fourth Destination for Linz
“I’m very pleased that we were able to convince Ryanair of Upper Austria’s potential and secure a fourth destination,” says Airport Managing Director Jörg Ebbighausen, who hopes to continue expanding the route network in the future.
The flight time to Girona is two hours. On Wednesdays, the flight departs from Linz at 8:30 p.m., and on Saturdays as early as 1:30 p.m.
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