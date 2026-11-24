Champions League
Borussia Dortmund Earns a Point at Arsenal
Borussia Dortmund earned a lucky point on Tuesday in their fifth match of the Champions League group stage against English champions Arsenal (1-1).
Arsenal took the lead in North London with a powerful shot by Viktor Gyökeres in the 10th minute. Dortmund, with Marcel Sabitzer and the now-fit Carney Chukwuemeka on the bench, were fully occupied with keeping the damage to a minimum until halftime. Offensively, Germany’s league leaders had little to offer.
Former Salzburg player Gadou with an assist
Dortmund’s equalizer after the break came from a strong individual effort. Former Salzburg defender Joane Gadou sprinted from his own half and delivered a perfect pass to goal-scorer Maximilian Beier (55th minute).
Sabitzer entered the game in the 73rd minute and watched as Arsenal pressed for the win. Gyökeres missed a huge chance, and Dortmund striker Serhou Guirassy hit the post twice while attempting to clear the ball in his own penalty area.
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