"In this cold..."
Jungwirth after the LASK drama: “It just hurts!”
A bitter Champions League night for LASK and goalkeeper Lukas Jungwirth. “Right now, it just really hurts,” the Austrian national team player told Sky Sport Austria after the 0-1 loss in stoppage time to Bodø/Glimt. The bitter goal conceded in the 92nd minute was “simply unnecessary,” said expert Andreas Herzog, clearly frustrated.
“I’m at a loss for words. It just hurts,” Jungwirth said, shaking his head after the match. LASK was just a few seconds away from taking home at least one point from the far north on Tuesday evening. They had even squandered some good chances earlier—and played well overall. But then came the second minute of stoppage time and a play that’s now causing frustration.
After a free kick, chaos reigned in Linz’s penalty area—Andreas Helmersen got to the ball just before the goal line and headed it toward the net. Xavier Mbuyamba touched the ball—but only after it had crossed the line, as the referee immediately signaled. The bitter defeat was sealed. The goal was subsequently ruled an own goal by Melayro Bogarde.
Words of thanks to the traveling fans
“I was hoping the ball wasn’t behind the line. It’s very bitter,” said Jungwirth, expressing his disappointment over the play. He was generally satisfied with LASK’s performance. “We created chances. If we’d won, no one would have had any reason to complain,” the goalie said. In the end, it all came down to that bitter goal against us.
“A completely unnecessary goal. An unnecessary free kick, and then that,” expert Herzog added angrily. He criticized the Linz team for defending too deep in the final minutes of the match. It was a loss that didn’t have to happen. “Thanks to our fans. The way they supported us here in this cold is incredible,” Jungwirth finally praised, adding disappointedly, “We would have loved to give them a point.”
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