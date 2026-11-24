Rescued by a crane
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A serious workplace accident occurred on Tuesday morning at a construction site in Hallstatt. A 32-year-old man from Salzburg was partially buried by a collapsing wall. Rescuing the seriously injured man proved difficult; a crane was also used in the operation.
A serious workplace accident occurred on Tuesday during renovation work in Hallstatt. For reasons that remain unclear, a section of an existing wall suddenly collapsed, burying the legs of a 32-year-old man from Salzburg.
Colleagues at the scene initiated the rescue chain and alerted emergency responders. However, due to the difficult on-site conditions, the rescue proved particularly challenging at first.
Basket Stretcher and Rope Techniques
After receiving first aid, the injured man had to be rescued from the danger zone using a basket stretcher and appropriate rope techniques and lifted by a crane to the nearest road. He was then flown to the University Hospital of Salzburg. The exact circumstances of the accident are now under investigation.
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