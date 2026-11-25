Mehr Unabhängigkeit von USA und China als Ziel

Konkret sollen sich Unternehmen (genannt wurden rund 18) hier „einkaufen“ können, um Daten auf heimischen Servern zu speichern.

Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen und Einrichtungen mit hohem Datenschutzbedarf – wie Banken, Krankenhäuser, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen und Behörden.

Vorerst zehn Mitarbeiter – keine KI

„KI findet hier nicht statt“, hieß es, dazu sei dieses Rechenzentrum auch gar nicht in der Lage. Zehn Mitarbeiter sind vorgesehen. Derzeit werden in Österreich etwa 50 Rechenzentren kommerziell betrieben, binnen drei Jahren strebt man für mehr Unabhängigkeit eine Verfünffachung an. Aktuell sind 80 Prozent der österreichischen Rechenkapazität in den USA, 11 Prozent in China, nur 5 Prozent in Europa.