Rechenzentren und Daten sind längst die Grundlage für Wirtschaft, Gesundheitsversorgung und Verwaltung, der Bedarf wächst. Ein 60-Millionen-Euro-Projekt in Hall soll bald Serverkapazitäten für heimische Unternehmen bieten – aber nicht für die KI. Für die Stadt gibt es noch einen anderen Nutzen ...
Die deutsche Cooltec System Group plant in Hall ihr zweites Rechenzentrum in Österreich. Das Erste existiert seit 2022 in Graz. Der Baubeginn ist im Frühjahr geplant, das Projekt umfasst 3500 m². Bei einem Pressetermin in Innsbruck wurde am Dienstag konkretisiert, dass die maximale Anschlussleistung acht Megawatt (Start mit vier Megawatt) erreichen soll. Die Investition beträgt knapp 60 Millionen Euro.
Gekühlt wird mit Klimaanlagen, die auf dem natürlichen Kältemittel Propan basieren und ohne Wasser auskommen.
Franz Köfler, Cooltec System Group
Bild: Franz Oss
Mit den Google-Giganten freilich nicht vergleichbar
Mit einem solchen Projekt spiele man „in einer ganz anderen Liga“ wie etwa die großen Google-Rechenzentren, betonte Harald Köfler, Geschäftsführer der Cooltec Systems Group, die überschaubare Dimension. Zudem komme man ganz ohne Wasserbedarf aus, da entstehende Abwärme zu 100 Prozent ins Fernwärmenetz von Hall eingespeist werde, so Köfler. Das Rechenzentrum sei damit nicht nur „absolut grün“, sondern stelle vor allem wichtige lokale Infrastruktur zur Verfügung.
Besonders erfreulich ist, dass die produzierte Abwärme künftig unser Fernwärmenetz speist. Damit verbinden wir digitale Zukunft mit regionaler Verantwortung.
Christian Margreiter, Bürgermeister von Hall
Bild: Johanna Birbaumer
Mehr Unabhängigkeit von USA und China als Ziel
Konkret sollen sich Unternehmen (genannt wurden rund 18) hier „einkaufen“ können, um Daten auf heimischen Servern zu speichern.
Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen und Einrichtungen mit hohem Datenschutzbedarf – wie Banken, Krankenhäuser, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen und Behörden.
Vorerst zehn Mitarbeiter – keine KI
„KI findet hier nicht statt“, hieß es, dazu sei dieses Rechenzentrum auch gar nicht in der Lage. Zehn Mitarbeiter sind vorgesehen. Derzeit werden in Österreich etwa 50 Rechenzentren kommerziell betrieben, binnen drei Jahren strebt man für mehr Unabhängigkeit eine Verfünffachung an. Aktuell sind 80 Prozent der österreichischen Rechenkapazität in den USA, 11 Prozent in China, nur 5 Prozent in Europa.
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