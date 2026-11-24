Wrackteile auf der Fahrbahn

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. Wrackteile auf der Fahrbahn wurden entfernt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen auch das Rote Kreuz Heiligenkreuz, die Polizei Heiligenkreuz, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei.

Nach einer Stunde war der Einsatz vorbei.