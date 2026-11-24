Auf der Bundesstraße B73 kam es Dienstagmittag im Bezirk Leibnitz (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen 11.15 Uhr wurde die Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen alarmiert. Auf der B73 war es zu einem Unfall gekommen. Die Einsatzkräfte rückten mit 18 Personen sowie dem Feuerwehrarzt aus. Laut Hauptbrandinspektor Patrick Pichler wurde eine Frau dabei verletzt.
Sie wurde noch vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben liegen noch nicht vor, die Ermittlungen der Polizei laufen.
Wrackteile auf der Fahrbahn
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. Wrackteile auf der Fahrbahn wurden entfernt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen auch das Rote Kreuz Heiligenkreuz, die Polizei Heiligenkreuz, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei.
Nach einer Stunde war der Einsatz vorbei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.