Shortlist Finalized
ÖFB Sports Director: Only Four Names Left in the Running!
The search for a sports director at the ÖFB is entering its final stages! Four names are still in the running for the vacant position: Marc Janko, Sebastian Prödl, Martin Scherb, and Günter Kreissl.
Following the ÖFB’s confirmed promotion to League A of the Nations League, an important personnel decision has taken center stage. Peter Schöttel’s successor as sports director is expected to be named before the end of the year. As reported by the “Kurier,” the ÖFB has now finalized the shortlist.
The list includes, among others, the two former national team players Marc Janko and Sebastian Prödl. The latter already serves as the ÖFB’s youth development director. Martin Scherb currently coaches the U18 team for the association, while Günter Kreissl is the “goalkeeper coordinator.”
Hearing Before Pröll and Co.
The shortlisted candidates must now undergo a hearing before a five-member panel chaired by ÖFB Supervisory Board Chairman Josef Pröf. The new sporting director is expected to be announced in the coming days.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.