Community Survey
What was YOUR biggest source of frustration in 2026?
Inflation, the package tax, the political circus, or the latest legal drama surrounding René Benko: The year 2026 has once again given us plenty of reasons to shake our heads. Now it’s your turn: Which issue really made you lose your temper this year? Whether it’s a major global issue or a personal pet peeve, send us your personal biggest pet peeve of the year!
Whether it’s glancing at the grocery bill, new fees like the package tax, endless debates over party leadership in domestic politics, or international crises—there was certainly no shortage of controversial topics in 2026. But often it’s the seemingly small things in everyday life—from the new ban on e-scooters on bike paths to the daily frustrations of traffic—that really get on your last nerve.
These are exactly the moments we’re looking for: What was your personal “Most Infuriating Moment of 2026”?
You can nominate your “Most Infuriating Moment of the Year” here; the deadline for submissions is November 29, 2026, at 9:00 a.m.
Enter and win!
The best and most frequent submissions will then be announced in a poll where you can vote for your favorite. We’ll be giving away ten copies of the book “Christmas Stories by Krone Readers for Krone Readers” among all entries.
We look forward to your submissions!
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