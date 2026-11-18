Thomas Schart, Experte für Jugend und Lehrausbildung in der Arbeiterkammer Steiermark, informiert Lehrlinge umfassend über ihre Rechte. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der korrekten Entlohnung gemäß Kollektivvertrag, da berechtigte Ansprüche andernfalls verfallen können.
Wer als Lehrling in einem Lehrverhältnis ausgebildet wird, hat das Recht auf ein Lehrlingseinkommen, das monatlich ausbezahlt werden muss. Die Höhe richtet sich grundsätzlich nach dem anzuwendenden Kollektivvertrag (KV) der jeweiligen Branche. Wenn kein KV zur Anwendung kommt, ist das für gleiche, verwandte oder ähnliche Lehrberufe geltende Lehrlingseinkommen zu vereinbaren, ansonsten muss eine ortsübliche Entlohnung vereinbart werden.
In bestimmten Branchen wie zum Beispiel in der Fitnessbetreuung, Sportadministration oder Veranstaltungstechnik wird das Lehrlingseinkommen über eine Verordnung des Bundeseinigungsamts geregelt.
Achten Sie auf eine korrekte Abrechnung
Innerhalb eines Lehrjahres kann es auch zu einer Erhöhung des Lehrlingseinkommens kommen, wenn der KV dies vorsieht. Zudem kann ein KV Regelungen zu Sonderzahlungen, Dienstreisevergütungen wie Tag- oder Nächtigungsgelder enthalten oder auch vorsehen, dass Lehrlinge über 18 Jahre ein höheres Lehrlingseinkommen erhalten.
In der Praxis passiert es oft, dass diese kollektivvertraglichen Änderungen nicht angepasst werden. Daher ist es wichtig, die Abrechnungen regelmäßig zu kontrollieren, da Ansprüche verfallen können.
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