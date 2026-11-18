Wer als Lehrling in einem Lehrverhältnis ausgebildet wird, hat das Recht auf ein Lehrlingseinkommen, das monatlich ausbezahlt werden muss. Die Höhe richtet sich grundsätzlich nach dem anzuwendenden Kollektivvertrag (KV) der jeweiligen Branche. Wenn kein KV zur Anwendung kommt, ist das für gleiche, verwandte oder ähnliche Lehrberufe geltende Lehrlingseinkommen zu vereinbaren, ansonsten muss eine ortsübliche Entlohnung vereinbart werden.