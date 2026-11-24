Im Bereich des Einkaufszentrums Shopping Nord in Graz – bei der Einfahrt in die Stadt – ist am Dienstag gegen 7.15 Uhr ein Klein-Lkw in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich im Frühverkehr. Es kam zu einem langen Stau und erheblichen Verzögerungen – bei Autofahrern war Geduld gefragt.