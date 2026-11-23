Next Cancellation
Illness: The Prodigy Cancel Planned Vienna Concert
A few weeks ago, the British band Placebo had to cancel their planned concert at the Wiener Stadthalle due to illness (the rescheduled date has not yet been announced); now it’s the turn of the London-based rave-punk band The Prodigy. Instead of performing live at the Wiener Stadthalle on Tuesday, November 24, they’ll have to stay in bed.
No rescheduled date is planned, as announced in a statement from the promoter:
“Unfortunately, we must inform you that The Prodigy have to cancel their show at the Wiener Stadthalle, scheduled for Tuesday, November 24, 2026, due to illness and on doctor’s orders. Tickets already purchased will, of course, be refunded. Refunds will be processed through your ticket outlet.”
The organizers “deeply” regret the last-minute cancellation and acknowledge how much fans had been looking forward to this concert. Fans with questions about refunds are asked to contact their respective ticket outlet directly.
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