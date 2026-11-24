Tirols Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) besuchte mit dem Telfer Bürgermeister Christian Härting den Kindergarten KiKo – und damit auch zwei Quereinsteigerinnen.
Der Weg in die Elementarpädagogik kann ganz unterschiedlich aussehen. Das zeigen Irma und Martina, die als Quereinsteigerinnen im Kindergarten KiKo in Telfs arbeiten. Beide haben Erziehungswissenschaften studiert und waren zuvor im Hort und in der schulischen Tagesbetreuung tätig. Heute begleiten sie als Pädagoginnen und Sprachförderinnen Kinder durch den Kindergartenalltag.
Der Kindergarten als wichtiger Ort des Lernens
Bildungslandesrätin Cornelia Hagele und Bürgermeister Christian Härting informierten sich kürzlich vor Ort über ihre Erfahrungen. „Der Kindergarten ist ein Bildungsraum, in dem wichtige Schritte des Lernens und des sozialen Miteinanders stattfinden. Der Quereinstieg bietet die Chance, neue Talente für diesen verantwortungsvollen Beruf zu gewinnen“, betont Hagele.
Neue Perspektiven durch einen Quereinstieg
Möglich gemacht hat den Berufswechsel unter anderem der Hochschullehrgang „Elementarpädagogik“ an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Seit März 2024 bietet die PH Tirol neben den drei Tiroler Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP Haspingerstraße, BAfEP Kettenbrücke und BAfEP Zams) zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten an. Diese richten sich sowohl an Personen mit pädagogischer Vorqualifikation als auch an Akademiker aus anderen Fachrichtungen. In zwölf Modulen werden theoretische und praktische Grundlagen der Elementarpädagogik vermittelt. Die Absolventen können anschließend als gruppenführende Elementarpädagogen arbeiten und Kinder vom ersten bis zum siebten Lebensjahr begleiten.
Kein Tag wie der andere, Aufgaben sind vielseitig
Für Irma und Martina hat sich der berufliche Neustart gelohnt. „Kein Tag ist wie der andere. Die Arbeit mit den Kindern ist unglaublich vielseitig“, erzählt Irma. Martina schätzt besonders, die Entwicklung der Kinder mitzuerleben und sie in ihren Talenten zu fördern. Für Landesrätin Hagele sind solche Ausbildungswege ein wichtiger Beitrag zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte: „Wir wollen Menschen für diesen Beruf gewinnen und unterschiedliche Wege in die Elementarpädagogik ermöglichen. Denn gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen sind eine wesentliche Grundlage für die Zukunft unserer Kinder.“
Die beiden Quereinsteigerinnen sind sich jedenfalls einig: Die gemeinsame Arbeit mit den Kindern macht ihren neuen Beruf jeden Tag aufs Neue besonders. „Ich sehe jeden Tag, welche Fortschritte die Kinder machen. Das bestätigt mich darin, dass meine Entscheidung für den Berufswechsel richtig war“, sagt Irma.
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