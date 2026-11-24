Kein Tag wie der andere, Aufgaben sind vielseitig

Für Irma und Martina hat sich der berufliche Neustart gelohnt. „Kein Tag ist wie der andere. Die Arbeit mit den Kindern ist unglaublich vielseitig“, erzählt Irma. Martina schätzt besonders, die Entwicklung der Kinder mitzuerleben und sie in ihren Talenten zu fördern. Für Landesrätin Hagele sind solche Ausbildungswege ein wichtiger Beitrag zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte: „Wir wollen Menschen für diesen Beruf gewinnen und unterschiedliche Wege in die Elementarpädagogik ermöglichen. Denn gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen sind eine wesentliche Grundlage für die Zukunft unserer Kinder.“