Kurioser Einbruch in Graz: Ein 28-jähriger Mann soll in ein Postverteilerzentrum eingedrungen sein und mehr als 30 Pakete gestohlen haben. Diese packte er gleich in einer Tiefgarage aus. Als er seine Beute mit einem Einkaufswagen abtransportieren wollte, klickten aber die Handschellen.
Ein Mann mit einem Einkaufswagen voller hochwertiger Elektrogeräte, Kleidung und anderen Waren – und das am Samstag in der Nacht vor dem Grazer Hauptbahnhof. Das machte einen Zeugen zurecht skeptisch und er verständigte die Polizei.
Die Beamten kontrollierten den 28-jährigen Mann aus Ungarn und weitere Ermittlungen ergaben, dass seine Ausbeute von einem Einbruch ins angrenzende Postverteilerzentrum stammen dürfte. Laut Polizei soll der Mann wenige Stunden zuvor über einen Zaun geklettert und gewaltsam ins Verteilerzentrum eingedrungen sein soll.
Beute in Tiefgarage sortiert
Dort dürfte er mehr als 30 Pakete gestohlen und diese mittels Rollwagen aus dem Lager sowie einem ebenfalls gestohlenen Müllcontainer abtransportiert haben. In einer abgelegenen Tiefgarageneinfahrt öffnete er einen Großteil der Pakete, sortierte die Beute und verstaute ausgewählte Gegenstände im eingangs erwähnten Einkaufswagen – womit er dann ertappt wurde.
Unter der Beute fanden sich unter anderem hochwertige Grafikkarten, Elektrogeräte, Gutscheine sowie neue Kleidungsstücke. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.
Der 28-Jährige ist offenbar auch in seiner Heimat bereits wegen einschlägiger Delikte polizeilich bekannt und gesucht. Er ist zum aktuellen Fall geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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