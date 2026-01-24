Alkolenkerin mit Baby auf Westautobahn gestoppt

Trauer in Puch um Ableben von Urgestein Weidisch
Betroffenheit groß
Eine Alkolenkerin war am Samstag zu Mittag mit ihrem einjährigen Kind im Auto betrunken unterwegs. Die Polizei stoppte sie auf der Westautobahn in Wals-Siezenheim in Salzburg.
Polizisten wurden wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf die Frau aufmerksam und stoppten sie. Die 37-jährige Pongauerin gab als Rechtfertigung an, dass sie müde sei. Sie war mit ihrem einjährigen Kind auf dem Heimweg aus Oberösterreich.
Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Angehörige holten Mutter und Baby ab und brachten sie nach Hause.
Anzeigen folgen jetzt. Außerdem wird die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.