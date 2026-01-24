Vorteilswelt
Mit 2,2 Promille

Alkolenkerin mit Baby auf Westautobahn gestoppt

Chronik
24.01.2026 19:30
Schwer betrunken war eine Salzburgerin, die ihr Kind mit im Auto hatte. (Symbolbild)
Schwer betrunken war eine Salzburgerin, die ihr Kind mit im Auto hatte. (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine Alkolenkerin war am Samstag zu Mittag mit ihrem einjährigen Kind im Auto betrunken unterwegs. Die Polizei stoppte sie auf der Westautobahn in Wals-Siezenheim in Salzburg. 

Polizisten wurden wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf die Frau aufmerksam und stoppten sie. Die 37-jährige Pongauerin gab als Rechtfertigung an, dass sie müde sei. Sie war mit ihrem einjährigen Kind auf dem Heimweg aus Oberösterreich. 

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Angehörige holten Mutter und Baby ab und brachten sie nach Hause. 

Anzeigen folgen jetzt. Außerdem wird die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert. 

Salzburg

